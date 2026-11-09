Telephone And Data Systems A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Telephone And Data Systems A veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.27 USD, nach -0.850 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 306.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 308.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch