Telenor ASA (ADRS): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Telenor ASA (ADRS) äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.77 USD gegenüber 0.220 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1.95 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch