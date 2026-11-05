Telenet Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Telenet Group hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.340 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.69 Prozent auf 649.5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Telenet Group 688.7 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch