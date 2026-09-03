Telematic Interactive Bulgaria AD Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telematic Interactive Bulgaria AD Registered lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.160 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch