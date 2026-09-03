|
03.09.2026 06:37:00
Telematic Interactive Bulgaria AD Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Telematic Interactive Bulgaria AD Registered lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.160 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.1 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.