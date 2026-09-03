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03.09.2026 06:37:00
Telelink Business Services Group AD Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Telelink Business Services Group AD Registered hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 EUR gegenüber 0.220 EUR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Telelink Business Services Group AD Registered 22.3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 31.1 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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