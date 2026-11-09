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09.11.2026 14:27:00
Telekom und Nvidia: Telekom verdoppelt Rechenleistung in Münchner KI-Fabrik
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
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|Börse New York: Dow Jones verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
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18:00
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt am Montagmittag (finanzen.ch)
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|Nvidia-Aktien verlieren auch zum Handelsstart in New York deutlich (Spiegel Online)
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16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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16:01
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
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16:01
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
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|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:16
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|RBC Capital Markets
|08:13
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|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|18.03.26
|NVIDIA Hold
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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