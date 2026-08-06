Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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06.08.2026 14:50:00
Telekom sieht Konkurrenz durch Starlink gelassen, Aktienrückkauf verdoppelt, Fusion mit T-Mobile unwahrscheinlich
Deutsche TelekomDie Telekom will ihre Aktienrückkäufe mehr als verdoppeln – auf ein Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro. Beobachter werten dies als Indiz, dass eine Fusion mit der US-Tochter T-Mobile kein Thema mehr ist. Die Aktie steigt deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
26.97 CHF -1.56%
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