Telekom Malaysia Bhd stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.13 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.00 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.99 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.134 MYR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3.04 Milliarden MYR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch