Telekom Malaysia Bhd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Telekom Malaysia Bhd hat am 29.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0.10 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.100 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.77 Milliarden MYR – das entspricht einem Minus von 4.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.91 Milliarden MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch