Deutsche Telekom share#snapshot#suffix 544230 / US2515661054
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09.10.2026 17:25:42
Telekom erwirbt erneut exklusive Live-Rechte an der 3.Liga bis 2031
DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat erneut die exklusiven Medienrechte für die 3. Liga vom Deutschen Fussball-Bund (DFB) erworben und wird den Wettbewerb bis einschliesslich der Saison 2030/31 zeigen. Die Vereinbarung umfasse alle 380 Spiele pro Saison sowie die Relegationsspiele zur 3. Liga, die weiterhin komplett live bei MagentaSport zu sehen sind, teilte die Deutsche Telekom am Freitagnachmittag mit. Hinzu kommen die Nachverwertungsrechte für Highlights und Near-Live-Clips auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport. Finanzielle Einzelheiten nannte der Konzern allerdings nicht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2026 11:26 ET (15:26 GMT)
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
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|XETRA-SCHLUSS/Fest - Deutsche Telekom brechen ein (Dow Jones)
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09.10.2026 17:25:42
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09.10.2026 15:58:16
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analysis to Deutsche Telekom AG
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|06.10.2026 11:56:47
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2026 13:31:07
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|07.10.2026 11:22:44
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|01.10.2026 10:16:37
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.2026 09:50:48
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|30.09.2026 13:31:07
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|26.11.2024 08:09:13
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|UBS AG
|14.11.2024 09:24:21
|Deutsche Telekom Neutral
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|14.10.2024 10:50:14
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|10.10.2024 11:07:45
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
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Mini-Futures auf SMI
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|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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focustodayUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.