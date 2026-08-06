Deutsche Telekom Aktie 544230 / US2515661054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 10:00:45
Telekom-Chef: Aufgestockter Aktienrückkauf ist Investitionsentscheidung
Von Britta Becks
DOW JONES--Telekom-Chef Tim Höttges hat das massiv aufgestockte Aktienrückkaufprogramm mit dem in seinen Augen nicht zufriedenstellenden Aktienkurs begründet. "Der Markt gibt uns derzeit weder für die Qualität von T-Mobile US noch für die Qualität unseres ex-US-Geschäfts den Wert, den beide Geschäfte verdienen", sagte Höttges während der Pressekonferenz zu den Zweitquartalszahlen. "Deshalb handeln wir."
Der Bonner DAX-Konzern hatte am Donnerstagmorgen angekündigt, deutlich mehr eigene Aktien zurückzukaufen als zunächst geplant, und den Aktienrückkauf um bis zu 3 Milliarden Euro bis Jahresende aufzustocken. Damit können die Rückkäufe bis Ende dieses Jahres bis zu 5 Milliarden Euro erreichen.
"Ein Aktienrückkauf ist für uns kein Signal zur Kurskosmetik. Er ist eine Investitionsentscheidung", so Höttges. "Wir kaufen dann eigene Aktien, wenn wir überzeugt sind, dass wir damit mehr Wert schaffen als mit anderen Investitionen. Genau diese Situation sehen wir heute."
Die Deutsche Telekom wolle die "aussergewöhnliche Unterbewertung" des Aktienkurses im Interesse ihrer Aktionäre nutzen, zugleich aber weder ihre Bonitätsbewertung noch ihre Netzführerschaft, Spektrum-Flexibilität oder strategische Handlungsfähigkeit gefährden. Bei vollständiger Nutzung des Programms würde sich die gesamte Aktionärsvergütung in diesem Jahr auf nahezu 10 Milliarden Euro summieren.
"Das ist eine klare Botschaft", unterstrich der Konzernchef. "Wir investieren jeden Euro dort, wo er den höchsten nachhaltigen Wert je Aktie schafft. Und bei der heutigen Bewertung gehört unsere eigene Aktie eindeutig zu den attraktivsten Investitionen, die wir tätigen können."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 04:01 ET (08:01 GMT)
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
|
05.08.26
|Ausblick: Deutsche Telekom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Deutsche Telekom-Aktie gewinnt: Fusion mit T-Mobile US gerät laut Bericht ins Stocken (Dow Jones)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Telekom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Medienrechte an Fussball-WM 2030 erworben (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Deutsche Telekom-Aktie: Morningstar sieht Nachholbedarf und bescheinigt kräftiges Aufwärtspotenzial (finanzen.ch)
|
01.07.26
|Deutsche Telekom startet dritte Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms - Aktie mit Plus (Dow Jones)
|
23.06.26
|Rating-Aufwertung für Deutsche Telekom: Fitch wird optimistischer, Aktie zieht an (Dow Jones)
|
29.05.26
|Deutsche Telekom-Aktie schwächer: Tarifstreit beigelegt - Einigung mit Verdi steht (Dow Jones)