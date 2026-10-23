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23.10.2026 06:37:00

Telekom Austria hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Telekom Austria hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.29 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.290 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Telekom Austria hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.40 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

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Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
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Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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