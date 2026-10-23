Telekom Austria hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Telekom Austria hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.29 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.290 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Telekom Austria hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.40 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch