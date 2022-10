Telefonica Deutschland holt Andreas Laukenmann in den Vorstand

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Freitagshandel etwas fester. Der deutsche Leitindex gab seine Verluste wieder ab. An den US-Börsen herrscht am Freitag Erholung. Die Aktienmärkte in Fernost schlossen vor dem Wochenende teils deutlich schwächer.