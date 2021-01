Telefonica Deutschland erhöht Dividende für 2020 um 1 Cent

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, will er der Hauptversammlung für 2020 eine Dividende von 18 Cent vorschlagen und damit 1 Cent mehr als im Vorjahr. Die neue Dividende gilt auch als Dividenden-Untergrenze bis einschliesslich 2023 und damit länger als ursprünglich geplant.

Telefonica Deutschland hat 10.100 Mobilfunkstandorte zum Kaufpreis von 1,5 Milliarden Euro an die Infrastrukturgesellschaft Telxius verkauft. Ein Teil des Geldes fliesst auch in eine Minderheitsbeteiligung von 10 Prozent an Unsere Grüne Glasfaser (UGG), die langfristig attraktive Renditen verspricht. Diese Investition hatte Telefonica bereits angekündigt.

