Telefonica Deutschland-Aktie: Telefonica Deutschland macht erstmals mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz

Auch das dreijährige Strategieprogramm, das 2022 beendet wurde, lief besser als erwartet. Für das laufende Jahr stellt Telefonica Deutschland weiteres Wachstum in Aussicht. Die Dividende bleibt stabil bei 0,18 Euro je Aktie.

Der Umsatz stieg 2022 um 5,9 Prozent auf 8,23 Milliarden Euro und lag nach Angaben des Konzerns erstmals über der Marke von 8 Milliarden Euro. Als Umsatztreiber nannte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erneut den Serviceumsatz im Mobilfunk, der um 4,6 Prozent auf 5,74 Milliarden Euro zulegte. Zudem wuchsen die Umsatzerlöse aus Hardware um 13,9 Prozent. Das OIBDA bereinigt um Sondereffekte stieg um 5,3 Prozent auf 2,54 Milliarden Euro. Das Periodenergebnis erreichte 232 Millionen Euro, das war eine Verbesserung um knapp 10 Prozent. Telefonica hatte im vergangenen November die Prognose erhöht und beim Umsatz und beim bereinigten OIBDA ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr im unteren mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

In einem schwierigen Konjunkturumfeld habe man das Geschäftsjahr 2022 "ausserordentlich" erfolgreich abgeschlossen, sagte CEO Markus Haas. Zudem habe das 2020 gestartete Programm "Investment for Growth" "eindrucksvolle" Erfolge geliefert. So sei der Umsatz im Zeitraum des Programms kumuliert um mehr als 10 Prozent gestiegen und damit doppelt so stark wie zu Programmbeginn prognostiziert.

Für das vierte Quartal wies der Konzern ein Umsatzplus von 6,6 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro aus. Die Erlöse aus dem Mobilfunkgeschäft kletterten um 7,5 Prozent auf 1,98 Milliarden Euro. Das OIBDA bereinigt um Sondereffekte wuchs um 6,8 Prozent auf 667 Millionen Euro. Das Periodenergebnis kletterte auf 125 Millionen Euro von 67 Millionen Euro im Vorjahr.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet der Konzern Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr für die Umsatzerlöse und das um Sondereffekte bereinigte OIBDA.

