Telefonica Brasil stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Telefonica Brasil hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.30 USD gegenüber 0.220 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3.12 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 13.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch