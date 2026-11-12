Telefonica Brasil hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Telefonica Brasil hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.77 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.590 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Telefonica Brasil mit einem Umsatz von insgesamt 16.02 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.95 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 7.18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch