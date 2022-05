Telefonica-Aktie trotzdem etwas leichter: Telefonica verdient operativ mehr als erwartet

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Oibda) ging im ersten Quartal zwar um 6,4 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zurück, wie die Telefonica-Deutschland -Mutter am Donnerstag in Madrid mitteilte. Analysten hatten aber noch weniger auf dem Zettel. Aus eigener Kraft wäre zudem ein Plus von 2,1 Prozent herausgekommen. Das lag vor allem an der neuen Bilanzierungsweise, nachdem Telefonica s britisches Geschäft im vergangenen Juni mit Virgin Media zusammengegangen war.

Das wirkte sich auch auf die anderen Kennziffern aus. Faktisch ging der Umsatz zwar um neun Prozent auf 9,4 Milliarden Euro zurück. Rechnet man die Transaktion in Grossbritannien heraus, stieg der Quartalserlös aber um 3,2 Prozent. Auf die Anteilseigner entfiel für die Monate Januar bis März ein Gewinn von 706 Millionen Euro - nach 886 Millionen im Vorjahreszeitraum.

An der Börse in Madrid verliert die Telefonica-Aktie zeitweise 0,24 Prozent auf 4,65 Euro.

MADRID (awp international)