Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.18 USD. Im letzten Jahr hatte Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) einen Gewinn von 0.350 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.28 Prozent auf 6.16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch