Telefon LMEricsson (A): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Telefon LMEricsson (A) hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.78 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.34 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 59.48 Milliarden SEK gegenüber 56.24 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch