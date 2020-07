Telefónica Deutschland entscheidet sich bei der Umstellung seiner Poststellen-Dokumentenmanagementlösung für Conduent

Innovative Lösung senkt Kosten und erhöht Genauigkeit und Effizienz

LONDON, Grossbritannien und FLORHAM PARK, N.J., July 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT) hat heute bekannt gegeben, dass sich der Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland , der grösste deutsche Mobilfunkanbieter, bei der Implementierung einer digitalen Poststellen-Dokumentenmanagementlösung für Conduent entschieden hat. Das System soll jährlich 3,5 Millionen eingehende Kundenanfragen verarbeiten.



Mit der Lösung von Conduent kann Telefónica Deutschland schneller auf Kundenfragen reagieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen.

Die Lösung von Conduent besteht aus einer Kombination von Mitarbeitern, Prozessen und Technologien und bietet folgende Leistungen:

Öffnen und Vorbereiten aller eingehenden Briefe und Faxe – das sind pro Werktag etwa 10.000 bis 15.000 Briefe und Faxe, die von Anfragen wie Informationsänderungen und Vertragsverlängerungen bis hin zu verschiedensten anderen Anliegen reichen.

Scannen der Dokumente mithilfe von OCR-Technologie (Optical Character Recognition) und Lösungen für maschinelles Lernen.

Klassifizieren und Indezieren der Kundenbriefe.

Weiterleiten der Dokumente an den zuständigen Geschäftsbereich über einen Workflow.

Darüber hinaus erhält, scannt und verarbeitet Conduent pro Werktag 5.000 bis 10.000 Kundenverträge zur physischen Archivierung.

"Bei Telefónica Deutschland stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns", so Martin Odebrecht, Head of Risk, Billing & Collection – Customer Service & Sales, Telefónica Deutschland. "Die innovative, digitale Poststellenlösung von Conduent wird diese Strategie unterstützen und uns dabei helfen, ein positives und differenzierendes Kundenerlebnis zu bieten."

Im Rahmen der Digital Documentation Services von Conduent werden Dokumente und Daten aus physischen und digitalen Formaten gescannt, indiziert, verwaltet und gespeichert. Herkömmliche Poststellen werden damit zu einem digitalen Erfassungs- und Verteilerzentrum für geschäftskritische eingehende Post.

"In enger Zusammenarbeit mit Telefónica Deutschland konnte Conduent schnell eine innovative Lösung zur Verarbeitung von Kundenkorrespondenzen implementieren, die sowohl Kosten senkt als auch Genauigkeit und Effizienz verbessert", so Dharma Rajagopalan, Global Head, Transaction Processing, Conduent.

Über Conduent

Conduent bietet Unternehmen und Regierungen geschäftskritische Dienstleistungen und Lösungen – und erzielt aussergewöhnliche Ergebnisse für seine Kunden und die Millionen von Menschen, die auf sie zählen. Durch Menschen, Prozesse und Technologien automatisieren die Lösungen und Dienstleistungen von Conduent Arbeitsabläufe, verbessern die Effizienz, reduzieren Kosten und ermöglichen ein Umsatzwachstum. Die meisten der Fortune 100-Unternehmen und über 500 Regierungsbehörden verlassen sich daher jeden Tag auf Conduent, um ihre wichtigen Interaktionen zu verwalten und ihre Betriebsabläufe voranzubringen.

Conduents differenzierte Dienstleistungen und Lösungen verbessern jeden Tag die Erfahrungen von Millionen von Menschen, darunter von zwei Dritteln aller?versicherten Patienten?in den USA, 11 Millionen Beschäftigten, die die Personaldienstleistungen des Unternehmens (HR Services) in Anspruch nehmen, und nahezu neun Millionen Menschen, die täglich?Mautsysteme passieren. Conduents Lösungen liefern aussergewöhnliche Ergebnisse für seine Kunden, darunter 17 Mrd. US-Dollar an Einsparungen für die Prüfung von Erstattungsansprüchen von Arbeitnehmern für medizinische Rechnungen, bis zu 40 % mehr Effizienz bei HR-Betriebsabläufen und bis zu 40 % Verbesserung der Bearbeitungskosten – bei gleichzeitiger Steigerung der Zufriedenheit von Endbenutzern. Erfahren Sie mehr unter?www.conduent.com .

Pressekontakt:

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569, robert.corbishley@conduent.com

Kontakte für Investor Relations:

Alan Katz, Conduent, +1-973-526-7173, alan.katz@conduent.com

Rebecca Koar, Conduent, +1-862-308-7105, rebecca.koar@conduent.com

Hinweis: Um RSS-Feeds zu erhalten, besuchen Sie www.news.conduent.com. Kommentare sowie branchenspezifische Perspektiven und Ansichten finden Sie unter http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent oder http://www.facebook.com/Conduent.

Conduent ist eine Marke von Conduent Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.