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20.08.2026 06:37:00
Telecomunicacoes Brasileiras: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Telecomunicacoes Brasileiras lud am 17.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.29 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Telecomunicacoes Brasileiras -0.530 BRL je Aktie verdient.
Telecomunicacoes Brasileiras hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143.3 Millionen BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109.9 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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