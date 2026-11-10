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10.11.2026 23:32:07
Telecom Italia Reports Wider Loss For 9 Months
(RTTNews) - Telecom Italia S.p.A (TIT) on Tuesday reported a net loss attributable to owners of the parent company of EUR 205 million for the first nine months of 2026, compared with a net loss of EUR 109 million in the corresponding period of 2025.
The latest figure included a EUR 27 million loss from discontinued operations and related expenses, compared with EUR 56 million in the prior-year period.
Total revenue, including Sparkle discontinued operations, increased 4.7 percent to EUR 10.44 billion from EUR 9.97 billion. EBITDA declined 1.5 percent to EUR 3.053 billion from EUR 3.101 billion, while organic EBITDA, excluding non-recurring items, rose to EUR 3.367 billion from EUR 3.289 billion.
EBIT decreased to EUR 851 million from EUR 908 million, representing a decline of 6.3 percent. Operating free cash flow improved to EUR 1.897 billion from EUR 806 million.
TIT.MI closed Tuesday's trading at EUR 5.76, up EUR 0.02 or 0.35 percent on the Milan Stock Exchange.
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu TIM (ex Telecom Italia)
Analysen zu TIM (ex Telecom Italia)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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