Telecom Italia-Aktie mit Kurssprung: KKR will weiteren Anteil an Telecom Italia ergattern

Die Beteiligungsgesellschaft habe ein unverbindliches Angebot für Anteile an dem noch zu gründenden Unternehmen vorgelegt, das das Festnetz- und Infrastruktursegment (FiberCop) sowie die Unterseekabel-Tochter Sparkle bündeln soll, teilte der Telekommunikationsanbieter am Donnerstag in Rom mit. Die genaue Grösse ist noch unklar. Die Telecom-Italia -Aktie schnellte nach Bekanntwerden der Nachricht um fast ein Zehntel auf 0,299 Euro und erreichte damit das Niveau von Anfang Juni 2022.

Mit einem Anteilsverkauf könnte TIM-Chef Pietro Labriola einen Teil des rund 30 Milliarden Euro grossen Bruttoschulden-Berges tilgen. KKR ist bereits Minderheitsaktionär des Glasfaser-Gemeinschaftsunternehmens FiberCop. 2021 hatte der italienische Telekommunikationsanbieter eine Offerte der Amerikaner in Höhe von rund 10,8 Milliarden Euro für das gesamte Geschäft abgelehnt.

ROM (awp international)