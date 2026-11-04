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04.11.2026 07:47:33
TeleClinic, Tochtergesellschaft von DocMorris, expandiert in die Schweiz: Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24
|
DocMorris AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Frauenfeld, 4. November 2026
Medienmitteilung
TeleClinic, Tochtergesellschaft von DocMorris, expandiert in die Schweiz: Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24
TeleClinic, Deutschlands führende Telemedizinplattform und Tochtergesellschaft von DocMorris, expandiert in die Schweiz. Startpunkt dafür ist die Übernahme von Medi24, einem führenden Schweizer Telemedizin-Anbieter mit Sitz in Liebefeld, von Allianz Partners. Mit dem Einstieg in den Schweizer Markt macht TeleClinic einen ersten Schritt, die Kerntechnologie ihrer erfolgreichen Telemedizinplattform in weitere europäische Länder auszurollen. Für DocMorris ist die Übernahme ein wesentlicher Baustein, um den Geschäftsbereich Digital Services weiter zu skalieren.
Medi24 ist durch zahlreiche Partnerschaften eng mit den grössten Schweizer Krankenkassen vernetzt. Das Unternehmen bietet über 4.6 Millionen Versicherten einen vertraglich zugesicherten telemedizinischen Erstzugang. Dies entspricht rund 50 Prozent aller versicherten Personen in der Schweiz. TeleClinic und Medi24 agieren in ihren Heimatmärkten operativ weiterhin eigenständig, um dem jeweiligen nationalen Rechtsrahmen optimal gerecht zu werden.
Bezogen auf das Geschäftsjahr 2026 entspricht der Umsatzbeitrag von Medi24 annähernd einer Verdoppelung des erwarteten TeleClinic-Umsatzes. Die Akquisition wird bereits im ersten Jahr substanziell zum EBITDA von TeleClinic beitragen. Dies wird durch die Integration der bewährten TeleClinic-Technologie in die Infrastruktur von Medi24 und die daraus entstehenden Kostensynergien ermöglicht. Der Kaufpreis (Enterprise Value) liegt im niedrigen zweistelligen CHF-Millionenbereich und wird durch eigene Mittel, Fremd- und Eigenkapital finanziert.
CEO Walter Hess sagt: «Die Akquisition von Medi24 und die Zusammenführung mit der TeleClinic-Plattform passen perfekt in die Strategie von DocMorris. Indem wir unsere Technologiekompetenz und Innovationskraft einbringen, weiten wir das Angebot digitaler Gesundheitsdienstleistungen zum Wohle der Patientinnen und Patienten in der Schweiz gezielt aus und erleichtern ihnen den Zugang zu einer einfachen Versorgung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem erfahrenen Team von Medi24 die digitale Gesundheitsversorgung aktiv weiterzuentwickeln.»
Der Vollzug der Transaktion wird für Dezember 2026 erwartet.
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DocMorris
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Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2427928
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427928 04.11.2026 CET/CEST
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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