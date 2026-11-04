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04.11.2026 07:47:33

TeleClinic, Tochtergesellschaft von DocMorris, expandiert in die Schweiz: Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24

DocMorris
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DocMorris AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
TeleClinic, Tochtergesellschaft von DocMorris, expandiert in die Schweiz: Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24

04.11.2026 / 07:47 CET/CEST

Frauenfeld, 4. November 2026

Medienmitteilung

TeleClinic, Tochtergesellschaft von DocMorris, expandiert in die Schweiz: Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24

  • Erster Schritt zum internationalen Rollout des Telemedizin-Angebots
  • Beschleunigte Skalierung der erfolgreichen TeleClinic-Plattform
  • Hohes Synergiepotenzial bereits im ersten Jahr

TeleClinic, Deutschlands führende Telemedizinplattform und Tochtergesellschaft von DocMorris, expandiert in die Schweiz. Startpunkt dafür ist die Übernahme von Medi24, einem führenden Schweizer Telemedizin-Anbieter mit Sitz in Liebefeld, von Allianz Partners. Mit dem Einstieg in den Schweizer Markt macht TeleClinic einen ersten Schritt, die Kerntechnologie ihrer erfolgreichen Telemedizinplattform in weitere europäische Länder auszurollen. Für DocMorris ist die Übernahme ein wesentlicher Baustein, um den Geschäftsbereich Digital Services weiter zu skalieren.

Medi24 ist durch zahlreiche Partnerschaften eng mit den grössten Schweizer Krankenkassen vernetzt. Das Unternehmen bietet über 4.6 Millionen Versicherten einen vertraglich zugesicherten telemedizinischen Erstzugang. Dies entspricht rund 50 Prozent aller versicherten Personen in der Schweiz. TeleClinic und Medi24 agieren in ihren Heimatmärkten operativ weiterhin eigenständig, um dem jeweiligen nationalen Rechtsrahmen optimal gerecht zu werden.

Bezogen auf das Geschäftsjahr 2026 entspricht der Umsatzbeitrag von Medi24 annähernd einer Verdoppelung des erwarteten TeleClinic-Umsatzes. Die Akquisition wird bereits im ersten Jahr substanziell zum EBITDA von TeleClinic beitragen. Dies wird durch die Integration der bewährten TeleClinic-Technologie in die Infrastruktur von Medi24 und die daraus entstehenden Kostensynergien ermöglicht. Der Kaufpreis (Enterprise Value) liegt im niedrigen zweistelligen CHF-Millionenbereich und wird durch eigene Mittel, Fremd- und Eigenkapital finanziert.

CEO Walter Hess sagt: «Die Akquisition von Medi24 und die Zusammenführung mit der TeleClinic-Plattform passen perfekt in die Strategie von DocMorris. Indem wir unsere Technologiekompetenz und Innovationskraft einbringen, weiten wir das Angebot digitaler Gesundheitsdienstleistungen zum Wohle der Patientinnen und Patienten in der Schweiz gezielt aus und erleichtern ihnen den Zugang zu einer einfachen Versorgung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem erfahrenen Team von Medi24 die digitale Gesundheitsversorgung aktiv weiterzuentwickeln.»

Der Vollzug der Transaktion wird für Dezember 2026 erwartet.

 

Kontakt für Analysten und Investoren
Kelvin Jörn, Head of Investor Relations
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

12. November 2026 Capital Markets Day in Heerlen (NL)
19. Januar 2027 Umsatz 2026
18. März 2027 Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (hybrid/Zürich, Telefonkonferenz & Webcast)
15. April 2027 Q1/2027 Trading Update
12. Mai 2027 Ordentliche Generalversammlung, Zürich

 

DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

 

Disclaimer
Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

 

 


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocMorris AG
Walzmühlestrasse 49
8500 Frauenfeld
Schweiz
ISIN: CH0042615283
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2427928

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2427928  04.11.2026 CET/CEST

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