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26.11.2026 06:37:00
TeleCanor Global präsentierte Quartalsergebnisse
TeleCanor Global hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.80 INR. Im Vorjahresviertel hatte TeleCanor Global 2.22 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57.4 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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