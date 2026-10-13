TeleCanor Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TeleCanor Global hat am 10.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.31 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.070 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TeleCanor Global mit einem Umsatz von insgesamt 28.3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 166.13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch