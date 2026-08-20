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20.08.2026 06:37:00
TELEC BRASILEIRAS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TELEC BRASILEIRAS hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.29 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.530 BRL erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 143.3 Millionen BRL, während im Vorjahreszeitraum 109.9 Millionen BRL ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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