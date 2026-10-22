Tele2 (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tele2 (B) hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.04 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.86 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.60 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 7.44 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch