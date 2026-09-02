Tele Columbus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tele Columbus gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.340 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.82 Prozent auf 103.8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Tele Columbus 105.7 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch