Telcoware hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 471.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 141.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.52 Milliarden KRW – ein Plus von 33.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telcoware 7.14 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch