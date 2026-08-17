Telcoware: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Telcoware hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 596.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren -73.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 68.46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.30 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 6.12 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch