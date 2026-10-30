Teladoc vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Teladoc hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.15 USD gegenüber -0.280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Teladoc 605.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 626.4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch