TELA Bio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TELA Bio lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

TELA Bio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.190 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TELA Bio in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19.0 Millionen USD im Vergleich zu 20.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch