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12.08.2026 06:37:00
TELA Bio gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TELA Bio hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat TELA Bio 19.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20.2 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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