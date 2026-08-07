Tel-Aviv Stock Exchange präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tel-Aviv Stock Exchange hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.84 ILS gegenüber 0.480 ILS im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36.20 Prozent auf 185.4 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136.1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch