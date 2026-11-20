Tekumo hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tekumo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch