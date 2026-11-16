Tekken hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tekken präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 42.48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 55.52 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.69 Prozent auf 44.87 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch