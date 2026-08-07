Tekken gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tekken äusserte sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 138.32 JPY gegenüber 92.29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 40.43 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 8.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch