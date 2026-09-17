Tekfen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tekfen hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 2.66 TRY. Im letzten Jahr hatte Tekfen einen Gewinn von -4.560 TRY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.57 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 11.63 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch