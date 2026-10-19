Tejas Networks verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tejas Networks hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11.62 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17.380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.06 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 54.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch