Teikoku Tsushin Kogyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Teikoku Tsushin Kogyo gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 57.76 JPY, nach 29.47 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Teikoku Tsushin Kogyo im vergangenen Quartal 4.78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Teikoku Tsushin Kogyo 4.52 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch