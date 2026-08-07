TEIKOKU SEN-I stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TEIKOKU SEN-I lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TEIKOKU SEN-I -2.510 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TEIKOKU SEN-I im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch