TEIKOKU SEN-I hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TEIKOKU SEN-I lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6.82 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17.55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4.57 Milliarden JPY, gegenüber 5.76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20.77 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch