Teijin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teijin hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 233.81 JPY gegenüber -3.840 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Teijin mit einem Umsatz von insgesamt 221.94 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.71 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch