Teijin legte Quartalsergebnis vor

Teijin hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -280.570 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 217.62 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207.93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch