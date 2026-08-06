TEIJIN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TEIJIN präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TEIJIN 1.39 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.68 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch