Tego Cyber legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tego Cyber lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Tego Cyber hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig wurden 1.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tego Cyber 0.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch