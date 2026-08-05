Tegma Gestao Logistica SA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tegma Gestao Logistica SA lud am 03.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Tegma Gestao Logistica SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.26 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.02 BRL je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 740.1 Millionen BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tegma Gestao Logistica SA einen Umsatz von 540.5 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch