Tefron öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tefron hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.65 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.970 ILS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Tefron mit einem Umsatz von insgesamt 155.7 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246.4 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 36.80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch